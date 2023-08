Robbie Williams : amaigri, il s’exprime sur son changement d’apparence et sa maladie mentale

Alors qu’il aurait perdu près de 13 kilos dernièrement, il envisage la chirurgie esthétique : "Tout le monde voit ça comme quelque chose de mauvais et s’écrie : 'Mon Dieu non, ne fais pas ça'. Mais personne ne remarque la chirurgie esthétique quand elle est réussie, parce qu’elle n’est pas perceptible" confie-t-il au Sun, ajoutant qu’il souhaite également "un peu de remplissage" au niveau des yeux.

La dysmorphophobie touche environ 1% à 2% de la population, autant d’hommes que de femmes, et les causes restent peu connues. Ce syndrome se retrouve dans trois grandes pathologies et le traitement dépend de la pathologie principale.

D’autres célébrités sont atteintes par cette maladie comme Megan Fox, Tallulah Willis, la fille de Bruce Willis et Demi Moore, ou encore la chanteuse française Coeur de pirate.