Robbie Bachman, co-fondateur de Bachman Turner Overdrive, est décédé

Le line-up de Bachman Turner Overdrive reposait sur Randy et Robbie Bachman et sur les épaules de Fred Turner, après une expérience antérieure sous le nom Brave Belt (que Randy avait formé après avoir quitté The Guess Who). Un autre frère Bachman, Tim, faisait aussi partie des créateurs de BTO, mais avait été remplacé deux ans plus tard par Blair Thornton.

Pendant sa période de gloire des années 70, le groupe a sorti plusieurs hits et albums, dont, en 1974, Not Fragile. Parmi les grands titres connus des Canadiens, citons “Taking Care of Business”, “You Ain’t Seen Nothing Yet”, et “Roll On Down the Highway,” co-écrit par Robbie et qui s’était installé à la 14e place des charts aux USA.

Après le split de Bachman Turner Overdrive au début des années 80, Robbie n’avait pas repris sa place lors des retrouvailles de 1983, suite à une querelle avec son frère et les membres du groupe, mais il y reviendra en 1988 et y restera jusqu’à 2005.