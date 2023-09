Rob Zombie, un nom digne d'un film d'horreur

Comme Vincent Furnier, qui avait légalement changé son nom pour Alice Cooper, Robert Bartleh Cummings deviendra Rob Zombie.

Né sous le nom de Robert Bartleh Cummings, le chanteur musicien se lance dans la musique dans les années 80 avec un groupe de punk psychédélique du nom de White Zombie, inspiré d’un film du même nom. A ce moment-là, il se fait appeler : “Rob Straker”, beaucoup de choses laissent à penser que ça viendrait du nom d’un personnage de Stephen King, dans son roman sorti en 1975 : “Salem”. On y retrouve un personnage du nom de “Richard Straker” qui n’est autre qu’un vampire, un mort-vivant. Le groupe change de nom pour Rob Zombie et, après 4 albums, se sépare en 1998. Deux ans plus tôt, Robert avait légalement changé son nom de famille en "Zombie".