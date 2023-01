Rob Zombie : sa passion pour les films d’horreur dans le clip de "Living Dead Girl"

Cyril Wilfart nous propose de nous plonger ensemble dans le cinéma d’horreur avec le titre "Living Dead Girl" de Rob Zombie.

On est en 1998 et Robert Cummings, plus connu sous le nom de Rob Zombie, sort son premier album solo (Hellbilly Deluxe) après avoir dissous White Zombie, groupe dont il était le frontman depuis plus de 10 ans.

Sur ce premier album, Rob Zombie nous partage tout son amour des classiques du cinéma d’horreur. Il faut dire que cinéma et musique sont deux éléments indissociables de la personnalité de l’artiste qui a toujours eu à cœur de lier ses deux passions.

Le clip qui nous intéresse aujourd’hui, " Living Dead Girl ", est truffé de références cinématographiques…