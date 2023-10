Rob Halford place son groupe Judas Priest comme le premier dans l'histoire du heavy metal

Dans la même interview, Halford parle de son groupe de métal industriel Two, qu'il a formé pendant son hiatus avec Priest à la fin des années 90, révélant que le magnat de la musique et patron de label Jimmy Iovine a presque refusé de publier la vidéo classée X du single " Pig " du groupe "parce qu'elle n'était pas assez explicite".

La vidéo avait été réalisée par le cinéaste Chi Chi LaRue, qui a proposé ses services à Halford. " Nous nous sommes rencontrés et il a dit : "Oh mon Dieu, tu as un nouveau projet ? Il faut que je fasse une vidéo", se souvient le chanteur. "Deux semaines plus tard, nous nous retrouvons sur un terrain quelque part à Hollywood, avec tous ses amis du porno... C'était assez risqué".

La vidéo terminée mettait en scène des stars du porno et des mannequins de différents sexes dans une orgie, même si elle n'était pas explicite. Halford a envoyé le clip à Trent Reznor, cofondateur de Nothing Records, et à Jimmy Iovine, président de la société mère Interscope. Ce dernier n'a pas été très impressionné.

Jimmy a dit : "Je ne le sortirai pas. Il n'y a pas de porno dedans... Vous m'avez dit qu'il y aurait des stars du porno'. J'ai répondu : 'Il n'y a que des stars du porno. Si vous les regardez et que vous connaissez le porno, il y a Bridget The Midget, il y a blah blah blah.' 'Ouais, mais elles ne baisaient pas et ne suçaient pas et tout ça.'

"Il n'aurait jamais été diffusé " ! Elle aurait été interdite. Vous voulez que je fasse une vidéo qui va être interdite pour que la musique ne soit pas écoutée, pour qu'il y ait du silence ? Un porno silencieux ? Juste un écran noir ? 'Ouais, c'est exactement ce que je voulais!'".

Dans cette même interview, Halford parle de sa vie en tant qu’homosexuel dans la scène metal des années 80, de ses décennies de sobriété, des soi-disant messages subliminaux de Priest et de la raison pour laquelle il ne faut jamais énerver les fans de metal âgés de 50 ans.