Rob Halford a terminé ses parties vocales pour le prochain album

Le guitariste Richie Faulkner a confirmé à Planet Rock que Judas Priest a terminé l’enregistrement de la suite de l’album Firepower de 2018.

Après avoir déclaré précédemment que Rob Halford n’avait pas encore terminé le chant pour le nouvel album, le guitariste a maintenant déclaré à Ian Danter, animateur de "My Planet Rocks", que le chanteur a maintenant posé ses parties et que l’album est prêt à passer à l’étape du mixage et du mastering.

"Je pense, si je ne me trompe pas, que nous avons terminé l’enregistrement", a déclaré Faulkner. "Nous devons le mixer, le masteriser et le fabriquer. Il faut le fabriquer physiquement. Je pense que tout a été enregistré. Le chant était la dernière chose que nous devions faire et je pense que Rob l’a fait".

Il ajoute : "Le son est fantastique. Ça sonne très bien. Évidemment, je vais dire ça, mais si ça ne sonnait pas bien, on ne s’embêterait pas. Il faut faire quelque chose que nous pensons être meilleurs que ['Firepower'] pour ainsi dire. Et si ce n’était pas le cas, nous n’aurions pas besoin de faire ça".

Au début du mois, Richie Faulkner a déclaré à Radioactive MikeZ, animateur de l’émission "Wired In The Empire" sur 96.7 KCAL-FM, que le processus d’écriture au sein du groupe ne devenait pas nécessairement plus facile à chaque sortie d’album. "Plus facile dans un sens – on sait à quoi s’attendre. Mais d’un autre côté, cela devient plus difficile", explique-t-il. "Il faut égaler ce que l’on a fait avant. Vous devez faire un autre disque avec de meilleures chansons, une meilleure production. La barre est donc plus haute. Le dernier album, en particulier, a semblé toucher beaucoup de monde dans le monde entier ; il a été bien accueilli par beaucoup de gens. Alors, comment pouvons-nous faire un album qui soit meilleur que celui-là ? C’est le but recherché. C’est donc plus difficile dans un certain sens".

En mars, Richie Faulkner a évoqué au magazine canadien The Metal Voice la direction musicale des nouveaux morceaux : "Je l’ai déjà dit, […] et Rob l’a dit aussi, que j’ai prononcé le mot 'progressif', et les réseaux sociaux m’ont "déchiré". Mais ils ne l’ont pas entendu. Quand je dis "progressif", je dirais que c’est un peu… au lieu de, disons, couplet, refrain, couplet, refrain, solo, refrain, final, ça peut faire couplet, partie musicale, section musicale, pont, refrain, section musicale, retour au couplet. On ne reste pas sur le même chemin ; parfois, on s’en éloigne et on joue un peu… comme le faisait Judas Priest dans les années 70, avec " Sinner " et d’autres morceaux de ce genre ; le groupe se lançait un peu plus dans un voyage musical. Ce que je trouve génial – c’est intéressant."