Road trip wallon de rêve à bord de voitures ancêtres

Ils sont des milliers chaque week-end à découvrir les plus beaux coins de Wallonie avec leurs ancêtres. Nathalie Guirma ira à la rencontre des fanatiques de la Renault 4L en passant par le plus grand club de moto vintage de Belgique. Un bon moyen de découvrir la Belgique, ses musées dédiés aux véhicules en tous genres et les amoureux de la mécanique.