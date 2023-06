"Road to Joy", une touche funky pour le nouveau Peter Gabriel

Peter Gabriel a en effet débuté sa tournée tant attendue et s’arrêtera chez nous au Sportpaleis d’Anvers demain, 6 juin.

Écrite par Peter Gabriel et produite par Peter Gabriel et Brian Eno, " Road to Joy " met en vedette le Soweto Gospel Choir, un arrangement de cordes de John Metcalfe et des contributions d'un certain nombre de membres de l'actuel groupe de tournée de Peter ; les collaborateurs de longue date Tony Levin (basse), David Rhodes (guitare) et Manu Katché (batterie) ainsi que deux nouveaux membres Don E (basse), "il a fait la ligne de basse la plus funky que vous puissiez imaginer" et Josh Shpak (trompette), "un jeu magnifique, un gars super musical". Le titre a été enregistré aux Real World Studios, à Bath, à The Beehive et British Grove, à Londres, et aux High Seas Studios, en Afrique du Sud.

" Je travaille sur un projet qui est en partie une histoire centrée sur le cerveau et la façon dont nous percevons les choses, et cette chanson s'y rattache. Elle traite des expériences de mort imminente et des situations de locked-in syndrome où les gens sont incapables de communiquer ou de bouger. C'est un état incroyablement frustrant. Il y a eu de très bons livres et films sur ce sujet, mais à ce stade de notre histoire, les personnes qui s'occupent de notre héros parviennent à trouver un moyen de le réveiller. Il s'agit donc d'un texte sur le retour à la raison, à la vie, au monde " explique Peter Gabriel.

Ce titre a aussi un peu d'ADN d'un projet antérieur : "C'est en fait très tard dans l'album que nous en sommes arrivés là. Il y avait une chanson que j'avais commencée, je crois, autour du projet OVO, intitulée Pukka. Elle était très différente de celle-ci, mais elle a été le point de départ pour revenir à cette chanson. Je sentais qu'il y avait un bon groove, et je voulais quelque chose d'autre avec du rythme. Nous avons donc essayé plusieurs choses lorsque je travaillais avec Brian Eno. L'excitation et l'énergie de la chanson étaient quelque chose qui me plaisait. J'ai eu l'impression que nous n'en avions pas assez pour cet album. "

Comme lors des précédentes pleines lunes, " Road to Joy " est accompagné de la mise en avant de l’artiste du mois. Pour cette édition de juin, cet artiste est Ai Weiwei et son œuvre "Middle Finger in Pink"

" Je suis un grand fan d'Ai Weiwei, à la fois en tant qu'artiste, designer et militant des droits de l'homme. C'est un homme incroyablement courageux qui s'attire régulièrement les foudres du gouvernement chinois. Mais son travail est exceptionnel, souvent politique et tout à fait extraordinaire. Je pense qu'il n'avait absolument aucune idée de qui j'étais, ce qui m'a valu un combat difficile au début, mais il était ouvert à la discussion et nous avons appris à nous connaître et à passer un peu de temps ensemble "

" J'ai été ravi qu'il accepte de participer au projet i/o et qu'il nous envoie généreusement trois dessins. Il utilise beaucoup l'image du majeur dans son travail, et il s'adresse souvent à ceux qui détiennent le pouvoir.

Il a toujours été à la racine du pouvoir, comme son père l'a été avant lui. C'est donc un symbole important pour lui et je suppose que dans le contexte de l'histoire sur laquelle je travaille actuellement, la mort est le pouvoir dominant, et le héros revient à la vie et lève le doigt vers la mort. "