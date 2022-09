RM, le chanteur de BTS devient patron des arts

Les aficionados de K-pop connaissent surtout RM à travers le boys band à succès, BTS. Mais le chanteur sud-coréen s’illustre de plus en plus dans un autre rôle, plus étonnant : celui de mécène des arts.

La moindre des publications de RM, dont le vrai nom est Kim Namjoon, fait sensation sur les réseaux sociaux. Celles où il présente les nombreuses œuvres de sa collection d’art ne font pas exception. L’une d’entre elles s’articule autour de "Untitled (But the boomerang that returns is not the same one I threw)", une sculpture de l’artiste pluridisciplinaire américain Roni Horn. Elle prend la forme d’un cylindre de verre massif et translucide. Le rappeur sud-coréen en aurait fait l’acquisition auprès du galeriste belge Xavier Hufkens pour 1,2 million de dollars, selon la revue ARTnews.