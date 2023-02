RLCS : Team Liquid remporte les Winter Invitational européens

Cet Invitational était le troisième et dernier Regionals européen de ce Winter Split. On connaît donc désormais le nom des cinq équipes européennes qui iront jouer le Winter Major à San Diego du 6 au 9 avril. Gamers First ayant décroché le dernier seed hier soir après avoir remporté les tiebreakers face à German Amigos et Quadrant.