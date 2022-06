RLCS, RiOS et Elite Series : résumé du week-end en 2 minutes

La première semaine des Elite Series est arrivée à son terme, mais la ligue officielle du Benelux revient déjà ce lundi !

Après un début marqué par le pentakill d’une Fiora survoltée et les défaites surprises de Sector One et Genk, la seconde journée s’est déroulée sans fait particulièrement marquant.

À l’issue de ce deuxième jour, la Team 7AM et KVM Esports prennent la tête du classement grâce à leurs deux victoires, suivis par Sector One, The Agency, LowLandLions et Genk en 1-1.