Riyad Mahrez quitte Manchester City et rejoint à son tour l’Arabie saoudite

À 32 ans, l’ailier droit débarque dans le championnat auréolé d’un triplé fracassant avec les Citizens : Ligue des champions, Premier League et Coupe d’Angleterre.

En plus de cette saison de rêve, le virevoltant gaucher, pas toujours titulaire sous les ordres de Pep Guardiola, a participé lors de son passage dans le nord-ouest de l’Angleterre à trois campagnes victorieuses en championnat (2019, 2021 et 2022), un autre sacre en Coupe d’Angleterre (2019) et trois victoires en Coupe de la ligue (2019, 2020 et 2021).

Au total, Mahrez a inscrit 78 buts et donné 59 passes décisives en 236 matches disputés sous le maillot bleu ciel.

Avant cela, le natif de Sarcelles (Île-de-France), joueur très technique et bon dans les duels, s’était révélé lors de l’improbable titre de Leicester en 2016 (17 buts, dix passes décisives). Il avait dans la foulée quitté le club pour City en échange de près de 70 millions d’euros.

Il retrouvera d’ailleurs dans le championnat saoudien un autre joueur de ce sacre, considéré comme l’un des plus inattendus de l’histoire du championnat britannique : le milieu de terrain français N’Golo Kanté, qui évoluera la saison prochaine à Al-Ittihad avec son compatriote Karim Benzema, Ballon d’or en titre.