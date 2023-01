Rixensart trouve la parade à la suppression des distributeurs de cash dans le centre

Au-delà des contingences pratiques dans sa commune, la bourgmestre pointe aussi d'autres motifs de préoccupation :

" En ne possédant plus qu'une carte de banque, non seulement on complique l'accès à notre argent - on ne l'a pas volé- et qui plus est, on se met dans les mains des banques et on peut nous pister; cela me pose un gros problème au niveau de notre liberté."

Et cette problématique dépasse largement les frontières de la commune brabançonne. En 2022, un rapport sur l'inclusion financière publié par l'ASBL Financité dénonçait le fait que la Belgique disposait du plus petit nombre de distributeurs par million d'habitants, avec 489 appareils contre 807 en moyenne dans la zone euro.