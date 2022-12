Rixensart : le centre Fedasil et des étudiants bruxellois organisent une Saint-Nicolas pour les enfants des résidents

Saint-Nicolas a rendu visite aux enfants des résidents du Centre Fedasil de Rixensart, ce dimanche après-midi. Cadeaux, friandises et animations ont permis à une cinquantaine d’enfants d’avoir un peu de joie et de bonheur dans un parcours de vie qui est souvent difficile.

Pour aider l’équipe d’animation de Fedasil coordonnée par Marc Delvigne, des élèves de l’Ecole internationale de Bruxelles et une stagiaire de l’Ihecs (l'Institut des Hautes Études des Communications Sociales) sont venus donner un coup de main, bénévolement. "Il y a des enfants et des familles qui ont besoin d’aide. Ils ont besoin de joie dans leur famille. J’aime donc faire plaisir à des personnes qui n’ont pas une aussi belle vie que la mienne", explique Robin (16 ans), alias Saint-Nicolas.

"C’est important d’aider les autres et d’avoir cette expérience, d’être ouvert et de sortir de la bulle où on vit", commente Carl (16 ans). Un avis partagé par sa camarade de classe, Lisa, qui dit "avoir l’habitude d’être hyper gâtée dans la vie et d’être heureuse de pouvoir apporter son aide aux résidents". Ces bénévoles viennent d’ailleurs souvent prêter main-forte au Centre Fedasil de Rixensart, pendant l’année. C’est aussi le cas de Noémie (21 ans), élève à l’Ihecs. "J’ai choisi de venir ici dans le cadre d’un cours d’engagement citoyen. Pour moi, c’est important de voir que ces enfants pourront garder de beaux souvenirs d’enfance. Les dons de jouets, tout comme l’animation proposée ici, cela permet de leur donner de la joie. C’est gai de leur apporter un peu de normalité, malgré une vie qui n’est pas toujours facile".

Venus par petits groupes à la rencontre de Saint-Nicolas, les enfants n’ont pas boudé leur plaisir et ont exprimé leur joie en recevant cadeaux, bonbons et attentions sincères. "C’est une belle fête et c’est du baume au cœur" souligne une maman, heureuse de voir le sourire de sa fille.

Les animateurs et bénévoles de Fedasil vont bientôt penser à une autre fête. Le Père Noël, paraît-il, approche à grands pas !