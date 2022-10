Rixensart : la piscine est fermée pour un problème de carrelage

Mauvaise nouvelle pour les nageurs : la piscine de Rixensart est contrainte de fermer ses portes pendant quelques jours.

"Un pan de carrelage s’est décroché du mur ce week-end, dans le grand bassin", explique Frédéric Hautrive, directeur du centre sportif de Rixensart. "Il faut procéder à des réparations, et ça va prendre un peu de temps." Le centre sportif a deux options : faire appel à des plongeurs-carreleurs (une solution apparemment onéreuse) ou vidanger le bassin pour libérer le mur et recarreler. "La piscine va donc probablement rester fermée jusqu’à lundi prochain au moins", précise le directeur. "Cette fermeture a un gros impact social, pour les écoles et les particuliers, puisque nous tournons avec environ 140.000 entrées par an."

La piscine de Rixensart existe depuis 40 ans et devrait prochainement être rénovée.