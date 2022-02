Rixensart : Bpost expérimente le retrait de colis à domicile

Si vous êtes habitué à recevoir des colis à la maison, vous savez que dès qu’un article commandé sur internet ne convient pas, il faut se rendre au point poste pour le renvoyer. Désormais, à Rixensart, le facteur viendra prendre ce colis directement chez vous.

Un projet pilote

Ce nouveau service est donc un test expérimenté par bpost qui démarre ce 14 février, pour une durée d’un mois. Il vous permettra d’envoyer ou de renvoyer des colis sans avoir à vous déplacer !

Le principe est le suivant : quand le facteur passera vous livrer un colis, vous pourrez en profiter pour lui en remettre un autre en mains en propres. Il devra déjà être étiqueté et prêt à l’envoi.

Laura Cerrada Crespo, (porte-parole de bpost) : "Désormais, vous pouvez envoyer ou retourner des colis sans sortir de chez vous. Pour cela, il suffit de remettre un colis au facteur lorsqu’il vous en livre un autre. Il faut que le colis soit prêt à l’envoi avec une étiquette de retour ou une étiquette d’envoi qu’on peut télécharger via l’application My bpost. Le service est gratuit pendant la période d’essai. Nous voulons surtout savoir et vérifier si les citoyens sont intéressés et si le flux opérationnel est bon. En fonction des résultats de ce test, nous pourrons affiner le service et déterminer un prix ".

Ce service est facile et il évite des déplacements mais le système a ses limites puisque vous devrez être présent à domicile au moment du passage du facteur, et uniquement pour la tournée colis. Il ne réceptionnera pas de colis s’il est en tournée courrier.