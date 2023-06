Rixensart a remis le cash au milieu du village

Rixensart, son château, son église, sa rue commerçante, ses banques et bientôt… son distributeur de billets. Un "Bancontact" qui sera de retour durant l’été après une bataille acharnée menée par la commune, les citoyens et les commerçants. Une pétition forte de 4000 signatures faisait pression sur les banques suite à leur décision de supprimer 7 terminaux en ville et d’en installer de nouveaux, à près de 3 km, sur le site commercial des Papeteries de Genval.

La situation était devenue compliquée pour de nombreuses personnes, à la mobilité réduite, habituées à payer leurs achats en liquide et parfois obligées de confier cartes et codes à autrui pour aller aux distributeurs à leur place.

Finalement, c’est une société suédoise (qui investit le champ des distributeurs de billets isolés laissé vide par le secteur bancaire) active en France, en Flandre et désormais en Wallonie, qui apportera la solution, courant de l’été 2023. Elle devrait intéresser de nombreuses communes.