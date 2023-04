Riverdale : humiliée par son ex (Cole Sprouse), Lili Reinhart le ridiculise en embrassant un TikTokeur qui l’a parodié

Jusqu’alors très discret, Cole Sprouse s’est récemment confié sur sa rupture avec Lili Reinhart au micro du podcast Call Her Daddy. De nombreux internautes n’ont pas apprécié qu’il fume en pleine interview et surtout, qu’il parle de son ex alors qu’ils étaient encore tous les deux en plein tournage de la dernière saison de Riverdale.

Cole Sprouse s'est fait connaître dès l'enfance en jouant aux côtés de son jumeau dans La vie de Palace de Zack et Cody. Après plusieurs années d'absence, il a fait son grand retour en 2017 dans Riverdale, où il a rencontré Lili Reinhart. Au fil des épisodes, une romance est née entre leurs personnages (Jughead et Betty Cooper). Les acteurs, à leur tour, ont commencé à éprouver des sentiments l’un pour l’autre. Ils se sont mis en couple puis ont rompu début 2020. Ils l’ont rendu public plusieurs mois plus tard.

Cole Sprouse avait écrit un post sur Instagram pour prévenir sa communauté, et surtout, la remercier pour ces années passées ensemble : "Lili et moi nous avons d’abord fait une pause en janvier de cette année, avant de décider de nous séparer plus définitivement en mars. Quelle expérience incroyable j’ai vécue, je me sentirai toujours chanceux et chéri d’avoir eu la chance de tomber amoureux. Je ne lui souhaite rien d’autre que le plus grand amour et le plus grand bonheur pour l’avenir. Tout ce que je dirai à ce sujet, c’est que tout ce que vous entendrez d’autre n’a pas d’importance". Il en avait profité également pour l’encourager pour son prochain film en disant qu’il était sûr qu’elle serait "incroyable dedans, comme dans tout ce qu’elle fait".