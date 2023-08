Riverdale, c’est fini : les meilleurs secrets des acteurs de la série

Il ne vous aura pas échappé que le style capillaire de certains des premiers rôles était particulier… Et pour cause ! Les 2 acteurs principaux, K. J. Apa et Cole Sprouse, ont été contraints de changer de style pour les besoins de la série. Apa, qui incarne le personnage d’Archie Andrews s’est teint les cheveux en orange, tandis que Cole, qui incarne Jughead Jones, est passé au noir alors qu’il était plutôt blond à l’origine.