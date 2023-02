Riverains et associations contestent le permis d'urbanisme du nouveau siège de la SNCB

Riverains mécontents et associations ont décidé d'introduire un recours en annulation du permis d'urbanisme devant le Conseil d'Etat. Avec quels arguments? Claire Scohier, d'IEB, en dresse l'inventaire. "Un aspect fondamental, quand on développe un projet, c'est qu'il faut étudier les alternatives. Il y a eu une étude d'incidence et on estime que les alternatives au projet n'ont pas été suffisamment analysées parce qu'il y a une espèce de parti-pris de la part de la SNCB de vouloir un peu symboliquement faire un geste fort, un geste architectural qui conduit à cette surhausse. (...) Il y a des alternatives qui ont été analysées, qui sont bâclées. La première évidente qui aurait dû être étudiée, c'est celle de récupérer les fameux 9000 mètres carrés de l'hôtel. On n'a pas besoin d'hôtel dans le quartier et cet espace aurait pu être récupéré et réaffecté aux bureaux de la SNCB.

Cette alternative-là n'a pas été étudiée en disant "ah mais le projet d'hôtel, c'est scindé", alors que c'est le même propriétaire, ce sont les même demandeurs, ce sont les mêmes promoteurs."

Autre argument : le PRAS (plan régional d'affectation des sols) distinque dans le quartier les fonctions administratives et les fonctions ferroviaires. Le foncier en zone administrative ne peut accueillir que des fonctions administratives (en l'espèce des bureaux) et c'est pareil pour la zone ferroviaire. Or, affirment les plaignants, une partie des bureaux débordent sur la zone ferroviaire et violent donc le PRAS.