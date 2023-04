River Cleanup Challenge : ramasser des déchets pendant seulement 10 minutes pour faire la différence

L’organisation belge à but non lucratif River Cleanup lance une deuxième édition de son River Cleanup Challenge.

Pendant plus d’un mois, elle encouragera les gens du monde entier à ramasser des déchets pendant dix minutes seulement (qu’est-ce que 10 minutes sur une vie ?) au bord d’une rivière, dans la rue ou à n’importe quel endroit où des déchets sont présents.

Chaque année, ce sont pas moins de 11 milliards de kilos de plastique qui se déversent dans nos mers et nos océans. Avec cette campagne, River Cleanup veut sensibiliser le monde entier à la problématique des déchets. Les effets sur les animaux et la nature sont désormais connus de tous, sans parler des conséquences pour notre santé : micro et nanoparticules qui pénètrent dans notre corps par le biais de nos aliments et de l’eau que nous buvons.