Rive Verte à Wavre : un projet de 335 logements à proximité d’une zone inondable

En l’état, "Rive Verte" deviendrait la zone la plus densément peuplée de Wavre, avec 55 à 56 logements à l’hectare. "Quand les densités sont correctement réparties dans un projet, il y a moyen d’arriver à des choses conciliées. Aujourd’hui, on doit être économe en terrain et se dire que les villes doivent se densifier plutôt que s’étaler dans la nature" explique Marie-Yvonne de Saint-Georges, la responsable du bureau d’architecture et d’urbanisme en charge du permis d’urbanisation. "C’est la raison pour laquelle on observe une tendance à la concentration dans certaines zones. C’est tout le principe de ce projet aussi."