Rivalité meurtrière entre bandes de motards à Péronnes : l’autopsie de la victime révèle qu’elle a été heurtée deux fois par un véhicule

Un règlement de compte mortel, opposant deux groupes de motards, s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi lors d’une soirée dansante sous chapiteau à Péronnes, dans l’entité d’Antoing. "L’autopsie a révélé que la victime a été heurtée à deux reprises par un véhicule", précise le procureur du roi de Mons. Le dossier a été mis à l’instruction la nuit dernière à Mons auprès du juge de garde.

"Il est plus que probable que ce dossier sera transféré cette semaine à un autre magistrat instructeur. L’instruction est qualifiée d’une part de tentative de meurtre, pour les faits liés aux coups de marteau, et d’autre part d’assassinat concernant la victime qui est décédée", expliquait un peu plus tôt Vincent Macq, procureur du roi de l’arrondissement judiciaire de Tournai-Mons.

"Une autopsie du corps de la victime a été pratiquée samedi en fin de matinée. Il s’agit d’un homme né en 1973. La victime a été heurtée une première fois par un véhicule qui a ensuite fait demi-tour avant de repasser une seconde fois sur le corps qui était au sol. Il y a donc intention, d’où la prévention d’assassinat. De fait, l’auteur a dû se rendre jusqu’à son véhicule avant de revenir sur les lieux de la bagarre. Il y a préméditation. L’homme qui a reçu des coups de marteau durant la bagarre a quant à lui été blessé mais ses jours ne sont pas en danger. À ce stade de l’enquête, les auditions des témoins se poursuivent. Une personne, un homme, a été interpellée", indique encore le procureur du roi.