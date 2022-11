Rivalité entre Berlin-Paris : ne nous trompons pas d’ennemi

Je vous donne quelques exemples de cette mésentente : ce vendredi, le chancelier allemand se rendra en Chine. Ce n’est évidemment pas pour visiter la Grande Muraille, mais pour défendre les intérêts de son industrie. Emmanuel Macron lui avait proposé d’y aller à deux pour montrer au président chinois que l’Europe est solidaire. Sa demande a été refusée par les Allemands. Autre exemple : il y a quelques jours, on a appris que l’Allemagne allait bâtir son bouclier antimissile en faisant appel à des fournisseurs militaires américains et israéliens, alors que des fournisseurs similaires existent en France et en Italie.

Cela, c’est pour les griefs, vus de France, mais les Allemands sont aussi méfiants : ils pensent que sur le plan de la défense européenne les Français parlent beaucoup, mais visent, en réalité, à défendre leur propre industrie de l’armement. La preuve, selon eux, c’est que Dassault avance à reculons dans le projet d’avion de combat européen. De même sur le plan énergétique, la France est aussi soupçonnée de défendre avant tout sa filière de centrales nucléaires, sinon comment expliquer qu’elle ait été réticente au projet de gazoduc entre l’Espagne et l’Allemagne !

En fait, la question qui se pose aujourd’hui est assez simple : cette mésentente, est-elle le fruit de quelques maladresses, de quelques incompréhensions ou est-ce autre chose ?