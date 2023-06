Rival Sons : un groupe qui ne suit pas les diktats de l’industrie musicale

Jay Buchanan, le chanteur de Rival Sons, est revenu sur le tout dernier album du groupe, Darkfighter, que nous découvrions au début du mois de juin sur Classic 21.

En plus de déjà révéler ce que nous pouvions attendre du second volet de ce projet, Lightbringer, il a parlé du mode de fonctionnement de Rival Sons, et sur le fait que le groupe n’était clairement pas influencé par les diktats de l’industrie musicale actuelle.

Jay Buchanan explique, sans sembler vouloir offenser quiconque, qu'"il y a beaucoup de mauvaise musique en ce moment", et qu’il est très facile de tomber dans un type d’écriture "facile". Lui, souhaite avoir une approche plus profonde : "Ecrire d’une manière profonde et aller creuser encore plus loin, c’est plutôt compliqué", confie-t-il à Cyril Wilfart de Classic 21.

Le chanteur garde toutefois les pieds sur terre : "Je sais qu’avec Rival Sons, nous n’allons pas réinventer la roue, nous ne sommes pas ce genre de groupe", mais il ajoute qu’ils ont toutefois toujours voulu grandir, d’album en album, et innover un maximum dans leur son.

Voici donc l’une des thématiques qu’il aborde dans l’interview à retrouver en exclusivité et en vidéo au-dessus de cet article.