Rival Sons sort "Mercy" avant le reste de l'album le 20 octobre

À propos de " Mercy ", le chanteur Jay Buchanan déclare : "Vous savez que la colère se déplace comme l'électricité. Elle est tellement conductrice, la façon dont les traumatismes passent d'une personne à l'autre. La colère se déplace de la même manière que l'électricité : une fois qu'elle est entrée en vous, elle cherche immédiatement à s'accrocher à quelqu'un ou à quelque chose d'autre. "

"Les vers poétiques ont cette friction cyclique et cela m'a fait penser aux traumatismes hérités et à leur emprise vicieuse et silencieuse. Pour briser ces cycles, il faut d'abord les reconnaître et c'est ce que je voulais chanter. "

"Essayez un peu de pitié, la pitié ne vous laisse jamais tomber. "

Lightbringer a été enregistré au cours des mêmes sessions de 2021 que Darkfighter, avec le producteur de longue date Dave Cobb.

"Au départ, il s'agissait d'un seul album, mais la collection est devenue trop importante", a expliqué Buchanan à Classic Rock, "nous avons donc dû le diviser parce que la masse allait être trop importante. Nous avons donc dû diviser le tout pour qu'il y ait une courte période réfractaire entre les deux."

Rival Sons vient de partager sur route avec The Smashing Pumpkins et sera en tournée jusqu'à la fin de l'année 2023, avec des concerts en tête d'affiche aux États-Unis et une venue déjà sold out en Belgique le 12 novembre à l’Ancienne Belgique à Bruxelles, avec Classic 21.