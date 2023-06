Rival Sons : que nous réserve le second volet de l’album "Darkfighter" ?

Darkfighter se termine donc avec le titre "Darkside", très lourd et très sombre, qui nous laisse sur une note négative, tandis que le prochain album qui arrivera à l’automne apportera plus de contexte à Darkfighter.

Il y a clairement une dualité dans les paroles de cet album, tantôt sombres et tantôt solaires et radieuses. Jay Buchanan explique que le protagoniste de son histoire – lui-même, en fait – cherche en permanence à ne pas se laisser envahir par l’obscurité, et de "garder le loup de l’autre côté de la porte […] en créant sa propre lumière". C’est donc le thème principal de l’album, mis à part le dernier titre, "Darkside", où les ténèbres l’emportent.

Jay Buchanan explique que ce morceau a été écrit après le décès de son meilleur ami qui était addict. Ce dernier s’est isolé de ses proches sans prévenir personne, un moment très difficile à vivre pour le chanteur qui a traduit sa douleur dans ce titre inquiétant et sombre.

Il ajoute à ce sujet que même quand un addict est encore en vie, on le pleure déjà car "la personne qu’on a connu et aimé n’est déjà plus vraiment là".

Après les singles "Nobody wants to die", "Rapture", "Bird In The Hand", et " Guillotine ", le groupe a proposé une cover de Bob Dylan, " Don’t Think Twice, It’s All Right ".

Rival Sons sera en concert à l’Ancienne Belgique le dimanche 12 novembre 2023, une date déjà complète.