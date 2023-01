Rival Sons prévoit deux albums cette année et dévoile un nouveau titre

Après " Nobody wants to die " dévoilé l’année dernière, le groupe nous revient avec un nouveau titre, "Rapture", qui figurera sur le prochain album, Darkfighter.

Au contraire de ce qui avait été annoncé, l’album sortira finalement le 2 juin, et non le 10 mars. Mais pour nous consoler, les membres ont toutefois expliqué qu’ils prévoyaient aussi de sortir un autre album intitulé Lightbringer un peu plus tard dans l’année.

Quand on lui a demandé pourquoi il avait fait ce choix, Jay Buchanan, le chanteur, a répondu : "Comparé à nos albums précédents, cette collection nous a pris beaucoup de temps, tant au niveau de l’écriture que de l’enregistrement. Quand on s’est réunis, l’idée était de creuser au plus profond. Au début, avant que tout ne prenne forme, on s’était dit qu’on allait prendre du recul, mettre les choses de côté, pour prendre de nouveaux chemins. Et le lockdown est arrivé, et il semblait que le monde entier avait alors décidé de tout mettre aussi de côté."

Il explique ensuite que les idées se sont bousculées dans sa tête en 2022 avec d’un côté, un aspect plutôt sombre et de l’autre, une vue lumineuse et pleine d’espoir sur le monde. Il en est donc arrivé à la conclusion qu’il devait séparer le travail en deux parties bien distinctes.

DARKFIGHTER et LIGHTBRINGER seront tout deux produits par David Cobb, avec qui ils travaillent depuis de nombreuses années. Ils feront suite à Feral Roots, sorti en 2019 et qui leur avait valu 2 Grammy Awards.