Rival Sons partage le premier extrait du prochain album "Lightbringer"

Le groupe Rival Sons, nommé pour deux GRAMMY Awards, a annoncé la sortie de LIGHTBRINGER, pour le 20 octobre. Il s'agit du deuxième album complet du groupe à être dévoilé en 2023, après l'album binôme DARKFIGHTER, sorti en juin.

Dès aujourd'hui, LIGHTBRINGER est disponible en précommande dans deux variantes de vinyle - Fruit Punch et Lemonade - ainsi qu'une version CD.

À propos de LIGHTBRINGER, le guitariste Scott Holiday a déclaré : " Quand on fait deux albums à la suite comme celui-ci, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut penser. Le premier album doit être suffisamment percutant et raconter assez d'histoires pour que la seconde moitié ait un impact encore plus grand. Nous les avons équilibrés avec de l'énergie et du sens, mais la suite devait toujours porter un coup plus fort. Je pense que LIGHTBRINGER y parvient".

Le chanteur Jay Buchanan a ajouté : "DARKFIGHTER est un nouveau Rival Sons, et LIGHTBRINGER est la définition claire de ce que nous sommes maintenant. Nous avons innové avec DARKFIGHTER, mais LIGHTBRINGER va plus loin que l'innovation et l'exploration personnelles. Nous avons vraiment tout pris en main et nous avons poussé pour voir jusqu'où nous pouvions aller. Il s'agissait d'une auto-exploration pour voir qui nous étions et qui nous serons désormais. Nous avons eu plus de frictions et de compromis que jamais, parce que nous avons isolé l'essence même de ce que nous voulions faire - et nous y sommes allés."

A propos de ce nouveau morceau dévoilé, " Sweet Life ", Jay Buchanan promet : " C'est la chanson de Rival Sons la plus old-school de ces deux albums. Elle contient tous les premiers éléments de ce qu'est et de ce qu'était Rival Sons. Elle est née de mon amour pour le rock du milieu des années 60, comme le faisaient The Animals, The Kinks, et les groupes avec lesquels j'ai été élevé. C'est aussi une pause par rapport à tous les sujets lourds ; c'est un vrai feu d'artifice. "

En ce moment, Rival Sons est sur la route avec The Smashing Pumpkins et sera en tournée jusqu'à la fin de l'année 2023, avec des concerts en tête d'affiche aux États-Unis et une venue déjà sold out en Belgique le 12 novembre à l’Ancienne Belgique à Bruxelles, avec Classic 21.