Rival Sons : le nouvel album est terminé !

Alors qu’ils étaient de passage au Graspop Metal Meeting le dimanche 19 juin, Jay Buchanan, le chanteur, et Scott Holiday, le guitariste, nous ont confié qu’ils venaient de terminer l’enregistrement de la suite du très bon Feral Roots sorti début 2019.

Jay Buchanan a expliqué qu’il était très heureux de célébrer les 10 ans de l’album Pressure and Time sur cette tournée tout en travaillant à ce nouveau projet : "On a travaillé [à ce nouvel album] pendant la pandémie et c’était donc vraiment sympa d’avoir un pied dans le passé et un autre dans le futur."

Scott Holiday semble plutôt sûr de lui, et avec beaucoup d’humour, il décrit ce prochain album : "On peut vous dire une chose : ça sera probablement le meilleur album de tous les temps !"

Jay Buchanan enchaîne sur le même ton : "Oui, en 2023, on prévoit de sortir l’album, il sera en première place des charts, on parcourra le monde, on sera récompensés…" Mais il reprend son sérieux et explique qu’il ne sait pas quelle sera la réception de ces nouvelles chansons auprès du public : "C’est toujours un pari quand vous entrez en studio. Vous travaillez dur pour voir où vous en êtes, artistiquement parlant. Et cela prend un certain temps pour nous de travailler à nouveau ensemble. On doit s’accorder sur ce qu’on attend de cet album. C’est comme si on n’avait pas encore quitté l’hôpital et que le bébé était toujours là."

On vous laisse découvrir à quels monuments du rock Scott Holiday compare ensuite l’album !

Dans la deuxième partie de cette interview, le groupe nous parle aussi de l’importance du visuel, toujours en lien avec la musique, et revient sur l’histoire des styles et des looks dans l’histoire du rock.

Revivez l’ambiance du dernier jour de festival au Graspop, avec quelques images du concert de Rival Sons, dans notre vidéo récapitulative ci-dessous :