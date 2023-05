Jay Buchanan et Scott Holiday de Rival Sons se sont arrêtés au Crypt Studio dans le nord de Londres et ont filmé cette reprise de " Don’t Think Twice, It’s All Right " de Bob Dylan.

Tiré de l’album The Freewheelin' Bob Dylan de 1963, c’est un choix particulier pour Jay Buchanan, comme il l’explique : "Ce titre de Dylan était l’un de ceux que mon père chantait dans le salon quand j’étais très jeune. Il était très timide et ne chantait pas beaucoup, alors chaque fois qu’il le faisait, je m’en souvenais. C’est étrange de penser qu’en tant qu’enfant, par le biais de la chanson, on devient très conscient de ce qu’est un chagrin d’amour bien avant d’en faire l’expérience."