Rita Marley "La Reine du Reggae"

En 2004 elle publie sa biographie ''No woman No cry : My life with Bob Marley'' dans laquelle elle raconte ses 15 ans de vie aux côtés de la star du reggae, de leur mariage jusqu’à la mort de Bob en 1981. Elle décrit aussi le chagrin et la douleur ressentie suite aux nombreuses infidélités de son mari. Cependant elle avoue avoir mis sa rancœur de côté, pour pouvoir faire son travail de chanteuse et élever leurs 5 enfants dans la sérénité. Elle aussi aura une fille hors mariage que Bob finira par adopter. En 1981 Bob s’éteint à 36 ans dans les bras de Rita dès suite d’un cancer généralisé, elle devient alors son héritière. Elle défend et fait vivre l’œuvre de Marley depuis ce jour et ce malgré les polémiques autour de l’héritage. En tant que représentante officielle de la mémoire de Bob Marley elle ouvre le Bob Marley Museum à Kingston à l’endroit où ils vivaient et gère la fondation Bob Marley.



Après la mort de son époux, Rita Marley enregistre quelques albums sous son nom avec un certain succès. Rita Marley vit entre la Jamaïque, Miami et la Californie et l’Afrique, où elle gère notamment sa fondation au Ghana créée en 2000 pour lutter contre la pauvreté et la famine en Afrique, la Rita Marley Foundation parraine également au Ghana des écoliers. Dans le domaine du reggae, principalement dominé par les hommes, Rita aussi s’est fait un nom.