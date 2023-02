"Derrière Rita Baga, il y a Jean-François. J’ai toujours eu deux carrières en parallèle. J’avais ma carrière de Rita et je travaillais aussi à temps plein dans les bars ou dans des cabarets. Je montais un festival et j’ai été longtemps aussi aux études. D’ailleurs, j’ai habité en Belgique pour terminer mes études il y a plusieurs années. Désormais, Rita et Jean-François sont la même personne car je suis Rita à temps plein. Mais Jean-François est la personne qui planifie ce qui se passe pour Rita maintenant plus souvent le jour que le soir. Avant, on était limité aux bars et aux endroits plus festifs. Maintenant, comme le Drag a pris une grande effervescence, Rita est beaucoup sous le spotlight aussi et ça nous donne de plus belles opportunités."