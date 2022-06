Risquons-nous de rétrécir à cause du réchauffement climatique ?

Cette théorie intéresse d'autres scientifiques. En juillet 2021, des chercheurs de l'université de Cambridge au (Royaume-Uni) et de l'université de Tübingen (Allemagne) ont publié une étude dans la revue Nature Communications. Les auteurs des travaux ont étudié la taille du corps et du cerveau de plus de 300 fossiles humains. Selon leurs estimations, la température représente l'un des principaux facteurs provoquant le changement de taille des corps humains au cours du dernier million d'années.

En clair, le climat chaud pourrait entraîner une diminution de corpulence et le climat froid produirait des corps plus larges.

L'impact du réchauffement climatique sur la taille humaine pourrait toutefois avoir d'autres causes, par exemple, la disponibilité de la nourriture et des ressources. C'est le contre-argument formulé par certains chercheurs, notamment le professeur Adrian Lister du Musée d'histoire naturelle de Londres, également cité par The Guardian.