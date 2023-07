Risquez-vous de développer une thrombose à cause de votre pilule contraceptive ? Un nouveau test sanguin existe pour le savoir

L’objectif de ce test, appelé nAPCsr (de l’anglais Normalized activated protein C sensitivity ratio), est simple, poursuit Laure Morimont : "On vous fait passer un test d’éligibilité à la pilule. Soit, votre résultat est bon et on peut en quelque sorte vous donner la pilule que vous désirez. Soit il est limite, et on vous dirige vers une pilule qui contient de l’œstradiol ou de l’estérol, et dans un mois, on refait le point. Ou alors, le résultat vous rend inéligible à la pilule et donc on opte pour une méthode qui ne contient qu’un progestatif : une minipilule, un implant ou un stérilet."

Le résultat se présente sous la forme d’un score allant de 0 à 10.

Au cœur du test, la Protéine C Activée. "Cette protéine intervient dans notre système anticoagulant de manière physiologique", détaille la chercheuse. Pour faire simple, c’est la protéine qui permet naturellement d’éviter les caillots. Au cours du test, les chercheurs testent la résistance à cette protéine. Plus la résistance est forte, plus le risque de développer une thrombose augmente.