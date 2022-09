Risques et prévention des overdoses, on vous dit tout !

À l’occasion de la Journée Internationale de Prévention des Overdoses ce 31 août, nous accueillons Pr. Corinne Charlier – Cheffe du Service de Toxicologie clinique, médico-légale, de l’environnement et en entreprise au CHU de Liège.

Finalement, qu’est-ce qu’une overdose ? Peut-on en avoir une avec n’importe quelles substances ? C’est l’expression de la toxicité aiguë d’un produit consommé en trop grande quantité en une fois, intentionnellement (suicide) ou accidentellement (consommateurs chroniques d’opiacés, prison…)

Il faut savoir que chaque cas est différent. En fonction du type de drogue, de la quantité et des habitudes, l’overdose peut arriver plus ou moins rapidement. Une personne qui consomme régulièrement des substances soufrera moins vite d’overdose qu’un débutant.

En fonction de la substance consommée, l’overdose peut arriver d’un coup surtout avec la dopamine ou la cocaïne. Cela commence par une détresse respiratoire qui arrive petit à petit pour ensuite tomber fortement "endormi".

En plus de l’overdose, les médicaments ou autres substances peuvent provoquer de multiples lésions comme une souffrance hépatique, le foie ne fonctionnera plus et les cellules commenceront à mourir. (Due à une overdose de paracétamol par exemple)

Comment peut-on arriver à un état d’overdose alors qu’on est encore sous l’effet de la drogue ? Alors, soit la personne n’est plus au même stade d’effets et souhaite en "remettre une couche", soit la personne est déjà dans une phase de descente/panique donc elle reconsomme. C’est à ce moment-là que le corps n’arrive plus à lutter contre la drogue et que le risque d’overdose s’accentue.