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Ukraine - Україна

Ризик озонового піку | Risque de pic d'ozone

il y a 7 heuresTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand
Hasselt
Hasselt Getty

У спекотну погоду концентрація озону може перевищувати так званий "європейський інформаційний поріг". Це контрольне значення, встановлене на рівні 180 пікограмів на кубічний метр, норму вже було перевищено цієї неділі. Звернуть на це  увагу!

 

У неділю о 17:00 в Генті було виміряно концентрацію озону 181 мкг/м3. Це вже більше за "європейським інформаційним порогом". Тому населення має бути попереджене про ризики. У Валлонії саме в Енгісі було зафіксовано найвищу концентрацію озону – 145 мкг/м3, тоді як у Брюсселі, в Уккле, було зафіксовано рівень 115 мкг/м3.

Якість повітря зазвичай погіршується зі спекою. А враховуючи температуру, оголошену на початку тижня, ризик перевищення європейського інформаційного порогу вважається "значним", при цьому максимальні середньогодинні концентрації очікуються від 160 до 220 мкг/м3. У середу якість повітря покращиться, температура опуститься нижче 30°C і очікуються зливи.

Хто в групі ризику?

Найбільш чутливі до забруднення повітря діти, люди похилого віку та всі, хто страждає на респіраторні захворювання. Цим людям слід уникати незвичайних фізичних навантажень, а також будь-яких занять на свіжому повітрі з 12:00 до 22:00. Бажано (всім) уникати під час епізодів високої спеки будь-яких тривалих фізичних зусиль, таких як біг.

На думку вчених, хвиля спеки, яка охопила Європу цього тижня, є прямим наслідком глобального потепління.

Risque de pic d’ozone

Avec les fortes chaleurs, les concentrations d’ozone peuvent dépasser ce qu’on appelle le " seuil d'information européen ". Cette valeur de référence, établie à 180 picogrammes par mètre cube, a d’ailleurs déjà été dépassée ce dimanche. Faites attention !

 

Dimanche à 17h, à Gand, on a mesuré des concentrations d’ozone de 181 µg/m3. C’est au-delà du "seuil d’information européen". La population doit donc être avertie des risques. En Wallonie, c'est à Engis que la concentration en ozone la plus élevée a été mesurée, avec 145 µg/m3 tandis qu'à Bruxelles, à Uccle, un taux de 115 µg/m3 était relevé.

La qualité de l’air se détériore généralement avec la chaleur. Et vu les températures annoncées ce début de semaine, le risque de dépassement du seuil d'information européen est jugé "important", avec des concentrations moyennes horaires maximales attendues entre 160 et 220 µg/m3. La qualité de l'air s'améliorera mercredi, avec des températures redescendant sous les 30°C et quelques averses attendues.

Qui sont les personnes à risque ?

Les plus sensibles à la pollution atmosphérique sont les enfants, les personnes âgées, et tous ceux qui souffrent de problèmes respiratoires. Ces personnes doivent éviter les efforts physiques inhabituels ainsi que tout exercice en plein air entre 12h00 et 22h00. Il est conseillé (à tous) d’éviter lors des épisodes de fortes chaleurs tout effort physique soutenu, comme le jogging par exemple.

Selon les scientifiques, la vague de chaleur qui touche l’Europe cette semaine est une conséquence directe du réchauffement climatique.

 

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