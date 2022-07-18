Ризик озонового піку | Risque de pic d'ozone

У спекотну погоду концентрація озону може перевищувати так званий "європейський інформаційний поріг". Це контрольне значення, встановлене на рівні 180 пікограмів на кубічний метр, норму вже було перевищено цієї неділі. Звернуть на це увагу!

У неділю о 17:00 в Генті було виміряно концентрацію озону 181 мкг/м3. Це вже більше за "європейським інформаційним порогом". Тому населення має бути попереджене про ризики. У Валлонії саме в Енгісі було зафіксовано найвищу концентрацію озону – 145 мкг/м3, тоді як у Брюсселі, в Уккле, було зафіксовано рівень 115 мкг/м3.

Якість повітря зазвичай погіршується зі спекою. А враховуючи температуру, оголошену на початку тижня, ризик перевищення європейського інформаційного порогу вважається "значним", при цьому максимальні середньогодинні концентрації очікуються від 160 до 220 мкг/м3. У середу якість повітря покращиться, температура опуститься нижче 30°C і очікуються зливи.

Хто в групі ризику?

Найбільш чутливі до забруднення повітря діти, люди похилого віку та всі, хто страждає на респіраторні захворювання. Цим людям слід уникати незвичайних фізичних навантажень, а також будь-яких занять на свіжому повітрі з 12:00 до 22:00. Бажано (всім) уникати під час епізодів високої спеки будь-яких тривалих фізичних зусиль, таких як біг.

На думку вчених, хвиля спеки, яка охопила Європу цього тижня, є прямим наслідком глобального потепління.