Risque de fortes précipitations ? Les services de secours sont en alerte

Nos équipes se sont rendues dans l’une des casernes de pompiers de Liège. Ici, pour être prêts, on a vérifié le matériel nécessaire aux interventions en cas d’intempéries. "En cas d’alerte jaune, on a une attention particulière au matériel spécifique aux tempêtes, inondations et autres", explique le Lieutenant Luc Grodent, sapeur-pompier à Liège. "Pour tout ce qui est tempête, on a toutes nos tronçonneuses, nos kits de bûcheronnage pour les arbres sur la chaussée et, pour ce qui est inondations, on va plutôt utiliser des pompes", ajoute Luc Grodent.

Pour pomper plus efficacement, les pompiers de Liège se sont équipés. Grâce à un container aménagé, ils peuvent transporter une dizaine de pompes. "Généralement, quand on a des inondations, on a plusieurs caves dans une même rue. Pour ne pas faire cave après cave, on va pouvoir déposer des palettes. On a dix palettes avec chaque fois une pompe, des tuyaux pour refouler l’eau des caves et un groupe électrogène pour faire fonctionner la pompe", explique Luc Grodent, sapeur-pompier à Liège.