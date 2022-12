Risque de brouillard givrant ce lundi matin et plein soleil l’après-midi

La grisaille se dissipera au fil des heures et le soleil brillera dans toutes les régions cet après-midi dans un ciel complètement dégagé. Pas de grand changement au niveau des températures, il fera toujours froid et il n’y aura pas de dégel sur le relief. On attend des maxima de seulement -3 à -2°C entre le Signal de Botrange et Saint-Hubert, 0°C à Virton, 1°C le long du sillon Sambre-et-Meuse et à Ostende, et 2°C du côté de Bruxelles et en Campine.