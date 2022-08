Risque d’incendie majeur en forêt ? La Wallonie encore à l’abri !

Nos forêts sont-elles protégées contre les grands incendies vus dans le sud de l’Europe ? Le changement climatique augmente-t-il le risque chez nous aussi ? Probablement !

Les mois de mars et d’août sont des périodes plus critiques. Foudre, mégot mal éteint, tesson de verre, barbecue hors de contrôle trouvent dans une végétation sèche le combustible idéal. Mais, en Wallonie, le risque reste mesuré de voir une forêt complètement dévastée.

Plus sûr parce que varié

Ce qui protège d’abord la forêt wallonne, c’est la diversité de végétation. Bien sûr, il y a au sud du pays quelques exploitations forestières importantes plantées quasi exclusivement de ces résineux qui ont une plus grande capacité à s’enflammer. Mais fort heureusement, les sapins ou les épicéas alternent avec les forêts de feuillus qui s’embrasent beaucoup moins facilement. La diversification des essences est un réel atout non seulement contre les attaques des ravageurs mais aussi contre les incendies majeurs.

Plus sûr parce que morcelé

En France, on voit souvent des domaines d’un seul tenant sur plusieurs kilomètres. La Wallonie, elle, compte une multitude de propriétaires forestiers.Le morcellement des propriétés a conduit à créer des voies d’accès qui sont autant de coupe-feu mais aussi des routes qui facilitent la progression des pompiers. Par ailleurs, l’humidité des forêts locales est plus importante grâce à la couverture plus dense des arbres.