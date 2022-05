Risque d’incendie : les Fagnes en alerte, l’interdiction de certaines zones est renforcée

La zone actuellement interdite comprend une promenade balisée de la commune de Waimes. Malgré la déviation indiquée qui borde la réserve et qui est très jolie, certains veulent absolument passer sur ces caillebotis.

Ce n’est pas de gaieté de cœur que cette zone est parfois interdite, il y a un réel danger. Avec une végétation en surface très sèche, une cendre de cigarette, mais pas seulement, peu embraser des hectares : "certains se disent, on fera attention, on ne fume pas, ça ira. Malheureusement, on sait qu’un accident est vite arrivé. Des confrères du maquis français nous ont signalés il y a quelque temps la destruction de 200 hectares du massif au-dessus de Marseille juste à cause d’un verre de lunette perdu par un promeneur et qui a fait effet loupe", explique Thomas Wislet, garde forestier.

Il faut savoir aussi qu’en cas d’incendie, le cheminement des secours n’est pas simple et le feu peut progresser très vite "à la vitesse d’un cheval au galop" et le garde forestier d’expliquer qu’il a déjà verbalisé un couple avec une poussette dans une zone interdite !

Il est toujours très utile de se renseigner (botrange.be), quelle que soit la période, avant de se rendre en Fagnes.