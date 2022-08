Risque d’averses orageuses ce mercredi après-midi

Cet après-midi, de l’instabilité remontera de France et il y aura un risque d’averses orageuses sur une bonne partie sud du pays, jusqu’à Tournai et Bruxelles. Certains orages pourraient s’accompagner d’un peu de grêle et de fortes rafales de vent. Plus au nord, le temps restera sec et même bien ensoleillé. Le vent de nord-est soufflera un peu plus fort, en rafales de 30 à 50 km/h. Côté températures, les maxima atteindront 21°C dans les Hautes Fagnes, 22°C entre Spa et Saint-Hubert, 23°C à Ostende, 25 à 26°C dans le centre et du côté de Virton.