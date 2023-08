Risque d’accidents : les cordons de certains vêtements destinés aux enfants sont dangereux

En 2021 et 2022, les enquêteurs du SPF Economie ont lancé la chasse à ces vêtements pour enfants qui pouvaient être dangereux en Belgique. L’objectif était de vérifier leur sécurité et de retirer les vêtements non conformes du marché.

31 des 40 vêtements pour enfants jusqu’à 14 ans n’étaient pas conformes, 30 d’entre eux présentaient même un risque grave ou élevé. Parmi eux, deux vestes, 3 robes 5 shorts et pantalons et 6 sweats à capuche. La même enquête avait été menée en 2020, avec déjà de nombreux vêtements dont la sécurité n’était pas totale.

La bonne nouvelle, c’est selon le SPF Economie que les fabricants concernés par ces objets présentant des risques ont, depuis, pris des mesures. À noter que les résultats de cette nouvelle campagne ne reflètent pas non plus, selon le porte-parole, l’ensemble du marché belge des salopettes, sweat ou autres tenues pour enfants. Ils rappellent qu’ils ont surtout ciblé les produits potentiellement dangereux.