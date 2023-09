Risque accru de pauvreté, isolement social, burn out : une campagne pour visibiliser les réalités des mamans solos

Face à ces constats, le gouvernement bruxellois avait approuvé en juillet 2021 le tout premier Plan bruxellois de soutien aux familles monoparentales. Cette campagne de sensibilisation s’inscrit dans le cadre de ce plan.

Elle est menée conjointement par equal.brussels et la Cocom, du 25 septembre au 14 décembre sur le réseau de la STIB, les réseaux sociaux et le réseau d’affichage de la Cocom. Les visuels et les vidéos qui font partie de la campagne montrent différente situation de la vie quotidienne (aller faire les courses, gérer la maladie d’un·e enfant quand on doit travailler, etc.) lors de laquelle une maman solo est deux fois plus attentive et présente que si elle pouvait compter sur un coparent.