Rires en perspective : découvrez les jeunes talents de l'humour avec « What the fun »

Découvrez de jeunes talents de l'humour grâce à la plate-forme "What the fun", qui vise à mettre en avant une série de comédiens prometteurs de la fédération Wallonie-Bruxelles.

Lors de cet événement, les humoristes se succèderont sur scène avec des prestations de 10 à 15 minutes chacun. Attendez-vous à une diversité d'univers comiques, allant de l'humour noir à l'absurde, en passant par des sketches variés.

Les prochaines dates de la tournée "What the fun" incluent un passage à Nivelles le 11 octobre, suivi de Rebecq le 12 octobre, et enfin Perwez le 14 octobre.

Explications dans cette interview de Rudy Lejeune, co-fondateur et administrateur de What the fun, au micro d'Olivier Gilain dans l’émission BW Matin sur Vivacité.

Plus d’infos : www.whatthefun.be