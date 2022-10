Rire, musique et culture ! Mais quelle "sensualité" ce lundi soir en studio !

Vous êtes maintenant de plus en plus nombreux à écouter sur Vivacité et/ou regarder sur Auvio la nouvelle recette de Stoemp, Pèkèt… en radio !

Quelle belle ambiance quand même dans cette nouvelle mouture !

Louis Dechange, le cadet des chroniqueurs, a bluffé toute l’équipe avec son poème en wallon sur Liège !

Il est vrai que le wallon a vraiment le vent en poupe. Un jeune tiktokeur de 21 ans, qui écrit des poèmes en wallon ! Quelle jolie manière de raviver nos beaux dialectes !

Louis nous a présenté également une petite chronique sur Liège, son histoire, direction, la Montagne de Bueren et ses célèbres escaliers !

Belle performance, encore une fois, cette semaine pour la chanson-défi ! Et pas n’importe laquelle, " Sensualité " d’Axelle Red, écrite en wallon, dans une interprétation libre, par Véronique Adam qu’elle a chanté en compagnie de Martin Charlier, un pur régal !!!

Isabelle Hauben, comédienne-humoriste et chroniqueuse, devient notre Madame Cinéma en wallon !

Est arrivé le moment tant attendu de tous : Le blind ou " Control à l’aveûle " qui met une ambiance de feu à chaque fois !

L’invité, par téléphone, cette semaine était un frère de la paire Taloche, je vous laisse deviner lequel ! Pour le savoir, un clic sur Auvio pour revoir l’émission.

Véronique et Martin n’ont pas laissé redescendre la température en lançant les virelangues ! Un petit exemple pour nos amis Montois : " Èst-ce queu s’ cat a co scô s’ cu ? "

Et Véronique nous a réservé une chronique assez surprenante ! Saviez-vous qu’Edith Piaf avait chanté en wallon ? Et bien, oui, " Lèyîz-m’ plorer ". Incroyable, non ?

Pour revoir l’émission, rendez-vous sur Auvio, sinon, on vous attend ce lundi dès 20H00 sur Vivacité !

Pour le plaisir des yeux et des oreilles, un clic pour la chanson-défi ! Quelle sensualité quand même !!!!!