Riot Games va annuler la saison de LCS si les joueurs ne trouvent pas un accord

Mais les tensions ne se sont pas arrêtées là, puisque dès le lendemain certaines équipes cherchaient visiblement à remplacer les joueurs en grève afin de relancer la compétition. Une action qui, selon l’association des joueurs, "met tous les joueurs en danger" puisqu’elle "diminuerait le pouvoir de négociation des joueurs".

Plus tôt dans la semaine, l’association des joueurs et Riot Games se sont rencontrés pour discuter de la situation et Riot a publié un communiqué dans la foulée qui a l’avantage d’être assez clair quant à ses intentions.