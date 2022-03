RiOS : Ashllxyy et London Esports se qualifient pour les phases finales

Ashllxyy est né avec un seul bras valide et a dû s’adapter au fil des années pour devenir un des meilleurs joueurs européens actuels et ce n’est que le début. Pour reprendre les mots de nos casters Eversax et ImaginaXion : "le fait qu’il soit bon est déjà incroyable au vu de son handicap mais ça l’est d’autant plus qu’il a certainement été l’un des meilleurs joueurs mécaniques du tournoi !"

Pour celleux qui ne seraient pas familiers avec les termes techniques de Rocket League, les " mécaniques " représentent les mouvements compliqués à faire avec sa voiture dans Rocket League et qui demandent une dextérité et un entraînement énorme pour arriver à un top niveau. Ce qui est, pour Ashllxyy, d’autant plus incroyable puisqu’il arrive à avoir cette précision technique avec un bras, son épaule et sa joue.