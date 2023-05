Rio Mavuba rend hommage à Hazard : "Eden était incroyable… il avait le potentiel pour aller chercher le Ballon d’Or"

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Eden Hazard n’est plus que l’ombre de lui-même. Freiné par les blessures et la concurrence, l’ancien capitaine des Diables Rouges n’est jamais parvenu à s’imposer en Espagne.

Rio Mavuba, invité de l’émission Zack en roue libre diffusée sur Twitch, a côtoyé Hazard durant 4 saisons à Lille. L’ex-capitaine du LOSC est revenu sur les débuts professionnels du prodige belge et a tenu à rappeler à tout le monde à quel point Hazard était un joueur fabuleux.

"Claude Puel l’a bien intégré à l’époque. Il y avait des joueurs importants à sa position comme Michel Bastos ou Ludovic Obraniak. Il lui a donné petit à petit du temps de jeu. Je me souviendrai toujours de la rencontre contre Lyon en Coupe de France. Je suis sûr que c’est un match qui a compté dans sa carrière", a confié Mavuba.

Ce jour-là, le 4 mars 2019, Hazard avait permis aux Dogues de s’imposer 3-2 en inscrivant 1 but et en délivrant 2 passes décisives.

"Après ce match, il a gagné en confiance. Il portait déjà l’équipe malgré son jeune âge. Quand Rudi Garcia est arrivé, Eden a reçu encore plus de temps de jeu et est devenu titulaire. Il te faisait gagner des matches à lui tout seul. C’est un mec relâché, toujours très détente. C’est sa nature et il n’a pas changé avec le temps. Il ne se prend pas la tête et tu le vois sur le terrain. Eden avait le potentiel pour aller chercher le Ballon d’Or, clairement. Mais il a toujours pensé au collectif. Il ne pense pas à faire des stats comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Hazard, c’est le plaisir de jouer. Même s’il a aussi fait gagner Lille et Chelsea. À Chelsea, il était incroyable. Peut-être que son manque d’égoïsme lui a fait défaut… mais s’il avait été plus égoïste, il ne serait pas devenu le joueur qu’il a été. C’est le meilleur joueur avec qui j’ai évolué. Ce qu’il a fait à Lille et à Chelsea, peu de joueurs en sont capables".

Un bel hommage à la carrière d’Eden Hazard !