Ringo Starr sort un EP avec Paul McCartney et Steve Lukather de Toto, entre autres

L'EP contient 4 nouvelles chansons :

1. Shadows On The Wall

2. Feeling The Sunlight

3. Rewind Forward

4. Miss Jean

Rewind Forward a été écrit avec son ingénieur et souvent coauteur, Bruce Sugar. "Nous écrivons maintenant une chanson pour chaque EP", a déclaré Ringo. "Rewind Forward est l'une de ces choses que j'ai dites et qui ont pris tout leur sens sur le moment. Comme pour Hard Days Night, je me suis dit : "Pourquoi ne pas simplement revenir en arrière ? Pour donner un sens à tout cela, il est parfois bon de revenir en arrière et d'aller de l'avant à partir d'un endroit où l'on s'est arrêté, on n'est pas obligé de vivre dans le passé, mais il est bon de le vérifier de temps en temps. "

Sur les autres titres, Ringo Starr a collaboré avec d'anciens et de nouveaux amis, notamment Steve Lukather, qui a été dans son band All Starr pendant de longues années, et Joe Williams, son collègue de Toto, qui a écrit le premier titre "Shadows on the Wall" : "J'ai demandé à Luke une chanson - à lui et à Joe Williams - et ils ont mis de la matière dessus, ce qui fait que je n'ai pas reçu un morceau de base auquel je dois tout ajouter - il y a de la guitare et de la basse et tout ce que j'ai à faire, c'est d'ajouter mon chant et ma batterie. Bien sûr, je m'occupe toujours de la batterie et du chant - c'est mon EP ! "

Paul McCartney a écrit "Feeling the Sunlight" : "Nous étions sur Facetime comme nous le faisons parfois et je lui ai demandé s'il avait une chanson ou s'il voulait en écrire une pour l'EP que j’étais en train de faire. Une semaine plus tard, il m'a envoyé le morceau et il est à fond dedans - ce qui est génial - il joue TOUT ", poursuit Ringo en riant, " y compris la batterie !!!!! ". Nous avons donc dû les enlever - j'ai fait la batterie et le chant".

Pour le quatrième et dernier morceau, "Miss Jean", Ringo a collaboré avec Mike Campbell des Heartbreakers. "Nous avions joué ensemble sur un morceau de Ian Hunter (qui a été numéro 1 au classement Heritage) et j'avais joué sur un morceau de Tom Petty. Mais c'est la première chanson que Mike a écrit pour moi, et j'ai adoré. J'ai joué de la batterie et j'ai chanté, et il a mis tout le reste dessus - c'est comme ça que ça marche". Ce "tout le reste" comprend également le travail d'un autre Heartbreaker et d'un ami cher de Ringo, Benmont Tench.

En plus de tout ceci, l'EP rassemble des contributions de Joe Walsh, Steve Dudas, Lance Morrison, ainsi que Matt Bissonnette, Torrance Klein, Weston Wilson, Kip Lennon, Marky Lennon (liste complète des crédits ci-dessous).

Toutes les chansons ont été enregistrées dans le home studio de Ringo à Los Angeles (à l'exception de "Feeling the Sunlight" où Paul a enregistré toutes ses parties au Royaume-Uni).